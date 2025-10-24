De Zerbi risponde alle critiche | Sconfitta in Champions? Mi aspettavo la domanda Guardate le altre squadre rimaste in dieci | Il Napoli ne ha presi 6 dal Psv

De Zerbi risponde alle critiche dopo la sconfitta in Champions contro lo Sporting confrontando l’OM alle altre squadre rimaste in dieci Alla vigilia della sfida in Ligue 1 contro il Lens, il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, è tornato a parlare della sconfitta rimediata contro lo Sporting in Champions League, una partita in cui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Zerbi risponde alle critiche: «Sconfitta in Champions? Mi aspettavo la domanda. Guardate le altre squadre rimaste in dieci: Il Napoli ne ha presi 6 dal Psv»

Contenuti che potrebbero interessarti

? Ethan Mbappé risponde a Mendes: solo pari tra Lilla e Psg. De Zerbi a -1 da Luis Enrique - facebook.com Vai su Facebook

? Ethan #Mbappé risponde a Mendes: solo pari tra Lilla e Psg. De Zerbi a -1 da Luis Enrique - X Vai su X

Nasri critico su De Zerbi: «La partita non è stata persa per colpa dell’arbitro, le sue sostituzioni sono state poco coraggiose» - L'ex centrocampista Samir Nasri duro sulla gestione della partita da parte di Roberto De Zerbi. Segnala ilnapolista.it

Timothy Weah risponde alle critiche e conquista Marsiglia - Timothy Weah risponde alle critiche e conquista Marsiglia Durante la sessione estiva di calciomercato, l’Olympique Marsiglia ha puntato su Timothy Weah, prelevandolo dalla Juventus per ... Si legge su tuttojuve.com

Marsiglia, De Zerbi ha due problemi: gli arbitri e la stampa francese, l’ultimo sfogo clamoroso in Champions - Marsiglia, De Zerbi si infuria dopo la sconfitta con lo Sporting: arbitri nel mirino. Come scrive sport.virgilio.it