De Zerbi risponde alle critiche | Sconfitta in Champions? Mi aspettavo la domanda Guardate le altre squadre rimaste in dieci | Il Napoli ne ha presi 6 dal Psv

De Zerbi risponde alle critiche dopo la sconfitta in Champions contro lo Sporting confrontando l’OM alle altre squadre rimaste in dieci Alla vigilia della sfida in Ligue 1 contro il Lens, il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, è tornato a parlare della sconfitta rimediata contro lo Sporting in Champions League, una partita in cui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Zerbi risponde alle critiche: «Sconfitta in Champions? Mi aspettavo la domanda. Guardate le altre squadre rimaste in dieci: Il Napoli ne ha presi 6 dal Psv»

