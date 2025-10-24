De Zerbi risponde alle critiche | Sconfitta in Champions? Mi aspettavo la domanda Guardate le altre squadre rimaste in dieci | Il Napoli ne ha presi 6 dal Psv
De Zerbi risponde alle critiche dopo la sconfitta in Champions contro lo Sporting confrontando l’OM alle altre squadre rimaste in dieci Alla vigilia della sfida in Ligue 1 contro il Lens, il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, è tornato a parlare della sconfitta rimediata contro lo Sporting in Champions League, una partita in cui . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
