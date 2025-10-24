De Winter ci crede prima di Milan Pisa | Occasione importante come in ogni partita proviamo a fare questa cosa

Inter News 24 Il difensore del Milan, Koni de Winter, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Pisa. Serata importante per Koni De Winter. Il giovane difensore belga del Milan è stato scelto dal tecnico Massimiliano Allegri per partire titolare nella sfida casalinga contro il Pisa, valida per l’ottava giornata di Serie A. Una scelta che concede un turno di riposo all’inglese Fikayo Tomori e offre una vetrina significativa al classe 2002. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita, De Winter ha definito il match un'”occasione importante”, come del resto ogni partita di questo campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

