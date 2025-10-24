De Niro dà del nazista al consigliere di Trump e lui risponde | Non fa film decenti da anni

24 ott 2025

Uno scontro verbale senza precedenti ha acceso il dibattito pubblico americano, vedendo protagonisti due figure agli antipodi: Robert De Niro, leggenda del cinema e vincitore di due premi Oscar, e Stephen Miller, vice capo di gabinetto per le politiche e consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Donald Trump. Le parole pesanti volano da entrambe le parti, trasformando quello che potrebbe sembrare un normale scambio politico in una battaglia personale dai toni durissimi. Robert De Niro (Youtube) Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando De Niro è apparso su MSNBC, rilasciando dichiarazioni incendiarie sull’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

