De Magistris | Mi candido sindaco a fine mandato Manfredi

Ha confermato di volersi candidare a sindaco di Napoli quando il mandato dell'attuale primo cittadino Gaetano Manfred i sarà terminato Luigi de Magistris, durante una intervista rilasciata a Rai Radio 1. De Magistris lo ha detto rispondendo a una domanda che gli è stata rivoltagli da 'Un Giorno da Pecora' in diretta dal Palazzo Reale di Napoli per il Prix Italia. " De Magistris, lei si candiderà alle politiche del 2027?", gli è stato chiesto, e lui: " Non credo. Se mi vorrò ricandidare a sindaco di Napoli alla fine del mandato Manfredi? Potrei, si, mi candido".

