De Magistris | Mi candido sindaco a fine mandato Manfredi
Tempo di lettura: < 1 minuto Ha confermato di volersi candidare a sindaco di Napoli quando il mandato dell’attuale primo cittadino Gaetano Manfred i sarà terminato Luigi de Magistris, durante una intervista rilasciata a Rai Radio 1. De Magistris lo ha detto rispondendo a una domanda che gli è stata rivoltagli da ‘Un Giorno da Pecora’ in diretta dal Palazzo Reale di Napoli per il Prix Italia. “ De Magistris, lei si candiderà alle politiche del 2027?”, gli è stato chiesto, e lui: “ Non credo. Se mi vorrò ricandidare a sindaco di Napoli alla fine del mandato Manfredi? Potrei, si, mi candido”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
NanoTV. . #LuigiDeMagistris annuncia la candidatura a Sindaco di Napoli per il 2026, attacco a Manfredi. Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
De Magistris: «Ricandidarmi a sindaco di Napoli a fine mandato Manfredi? Sì mi candido» - Se mi vorrò ricandidare a sindaco di Napoli alla fine del mandato Manfredi? Si legge su ilmattino.it
NAPOLI, DE MAGISTRIS ANNUNCIA RICANDIDATURA A SINDACO NAPOLI - Se vorrei ricandidarmi a sindaco di Napoli alla fine del mandato Manfredi? Scrive 9colonne.it
Lo “scivolone” di Fico sulle terre della sua sfida - Che, il 23 settembre scorso, nel giorno in cui ha ufficialmente annunciato la sua sfida elettorale nel Sannio per “voler cambiare la Campania, a cominciare dai borghi”, ha superato ogni ragionevolezza ... Lo riporta ilroma.net