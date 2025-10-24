De Magistris l' annuncio | Sì mi ricandido a sindaco di Napoli | VIDEO

24 ott 2025

Luigi de Magistris annuncia la sua candidatura a sindaco di Napoli alle prossime elezioni comunali. L'ex primo cittadino partenopeo lo ha detto nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione di Radio Rai “Un giorno da pecora”. De Magistris, invece, ha escluso una sua candidatura alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

