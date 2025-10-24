De Luca ProfessionItaliane | Accelerare in Parlamento iter disegni legge ordinamenti

(Adnkronos) – "Siamo in un'epoca di transizioni senza dubbio. Come ProfessionItaliane abbiamo chiesto da tempo un adeguamento degli ordinamenti. Dal 2011 sono avvenute tante cose come l'avvento dell'Ia ed era impensabile restare agganciati a un Paese che non c'era più. Come consulenti del lavoro siamo sempre stati 'avanti' nella modernità visto che ci interfacciamo con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com