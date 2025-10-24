De Luca presenta la sua lista | Cirielli? Scimmiotta gli slogan di Trump

Salernotoday.it | 24 ott 2025

Nel corso della consueta diretta social del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è presentato al popolo di facebook con simbolo (in sovraimpressione) della sua lista civica "A testa alta", che sosterrà la candidatura dell'ex presidente della Camera Roberto Fico. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

