De Cristofaro torna a giocare | primo passo verso il rientro

Dopo otto lunghi mesi di stop, Antonio De Cristofaro torna finalmente in campo. Il centrocampista biancoverde ha ritrovato il terreno di gioco nella sfida tra la Primavera dell'Avellino e il Monopoli, un test importante che segna il suo rientro ufficiale dopo l'infortunio al crociato e al menisco rimediato lo scorso 2 marzo nella gara contro la Juventus Next Gen. Quella partita, vinta grazie a una doppietta di Facundo Lescano, fu anche l'ultima apparizione stagionale per De Cristofaro, che fino a quel momento aveva collezionato 22 presenze e 4 gol, risultando uno degli elementi più costanti e determinanti nel centrocampo dei biancoverdi.

