De Bruyne causa dei problemi del Napoli? Conte deve trovare un equilibrio L’Équipe
E se il problema fosse Kevin De Bruyne? Il Napoli ha vissuto una settimana difficile: sconfitta contro il Torino il 18 ottobre in Serie A (0-1) e pesante batosta sul campo del PSV in Champions League (2-6). Come sempre, il suo nome è finito subito al centro del dibattito. L’inizio di De Bruyne. Scrive L’Équipe: “Conosciamo molti allenatori che sognerebbero problemi del genere: dall’arrivo questa estate, il belga 34enne ha sorpreso tutti per il suo professionalismo, la sua umiltà, il suo impegno negli allenamenti, la sua visione di gioco e la qualità del piede. Ma i fatti ci sono, comunque. Il Napoli subisce troppi gol, ha già perso quattro volte in questa stagione, e le virtù collettive che lo avevano portato allo scudetto sembrano essersi evaporate a causa degli aggiustamenti tattici resi necessari dall’arrivo del giocatore del Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
#DeBruyne causa dei problemi del #Napoli? Conte deve trovare un equilibrio. I suoi numeri mostrano un avvio convincente. #McTominay, però, è stato relegato sulla fascia sinistra per lasciargli spazio al centro. https://www.ilnapolista.it/2025/10/de-bruyne-cau - facebook.com Vai su Facebook
De Bruyne causa dei problemi del Napoli? Conte deve trovare un equilibrio (L’Équipe) - Il Napoli fatica tra Serie A e Champions, De Bruyne brilla ma la squadra soffre, e la convivenza con McTominay solleva dubbi tattici. Scrive ilnapolista.it
De Bruyne è un problema, così titola la Gazzetta: il calcio italiano è lontano dalla filosofia di Kevin - La Gazzetta dello Sport analizza le difficoltà del Napoli di inserire De Bruyne in un gioco che la squadra non conosce ... Lo riporta ilnapolista.it
"De Bruyne è un problema", Gazzetta: "Conte prepara due novità tattiche" - "De Bruyne è un problema" si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Scrive tuttonapoli.net