E se il problema fosse Kevin De Bruyne? Il Napoli ha vissuto una settimana difficile: sconfitta contro il Torino il 18 ottobre in Serie A (0-1) e pesante batosta sul campo del PSV in Champions League (2-6). Come sempre, il suo nome è finito subito al centro del dibattito. L’inizio di De Bruyne. Scrive L’Équipe: “Conosciamo molti allenatori che sognerebbero problemi del genere: dall’arrivo questa estate, il belga 34enne ha sorpreso tutti per il suo professionalismo, la sua umiltà, il suo impegno negli allenamenti, la sua visione di gioco e la qualità del piede. Ma i fatti ci sono, comunque. Il Napoli subisce troppi gol, ha già perso quattro volte in questa stagione, e le virtù collettive che lo avevano portato allo scudetto sembrano essersi evaporate a causa degli aggiustamenti tattici resi necessari dall’arrivo del giocatore del Manchester City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne causa dei problemi del Napoli? Conte deve trovare un equilibrio (L’Équipe)