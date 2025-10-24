De Akker ecco il primo successo | Dobbiamo lavorare ancora molto

DE AKKER 15 ORTIGIA 13 dopo i rigori DE AKKER TEAM: Valle, Martini, Stocco, Bragantini, Mcfarland 1, Campopiano 3, Painter 1, Milakovic 2, Erdelyi 2, Di Murro, Lucci 1, Urbinati, Santini, Bardulla. All. Mistrangelo. ORTIGIA 1928: Ruggiero, Rossi, Gardijan, Baksa 3, Di Luciano, Torrisi 3, Tringali Capuano, Carnesecchi 1, Radic, Trimarchi 1, Aranyi 1, Valenza, Scordo, Marangolo. All. Piccardo. Arbitri: Nicolosi e Romolini. Note: parziali 3-2, 1-2, 2-2, 4-3. Primo squillo per la De Akker. Nel turno infrasettimanale, la formazione di Federico Mistrangelo batte l'Ortigia ai tiri di rigore al termine di una sfida bella ed equilibrata, chiusa sul 10-10 alla fine dei tempi regolamentari.

