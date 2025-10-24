Dazi Trump | Stop a tutti i negoziati con il Canada
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler porre fine a “tutti i negoziati commerciali” con il Canada a causa di uno spot televisivo che si opponeva ai dazi statunitensi e che, a suo dire, travisava i fatti. Trump: “Comportamento oltraggioso”. “La Fondazione Ronald Reagan ha appena annunciato che il Canada ha utilizzato fraudolentemente una pubblicità, che è falsa, in cui Ronald Reagan parla negativamente dei dazi. L’annuncio è costato 75.000 dollari. L’hanno fatto solo per interferire con la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti e di altri tribunali”, ha scritto il tycoon sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Lapresse.it
