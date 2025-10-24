Dazi Trump interrompe i colloqui commerciali con il Canada | Tajani | Usa svalutano il dollaro per guadagnare competitività

Il presidente americano prepara il viaggio in Asia: vedrà Xi e Takaichi. Il ministro degli Esteri italiano: "Più dei dazi mi preoccupa il valore del dollaro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Trump interrompe colloqui commerciali con il Canada - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver immediatamente interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada, accusandolo di aver citato e ...

Dazi, Trump interrompe i colloqui commerciali con il Canada | Tajani: "Usa svalutano il dollaro per guadagnare competitività" - Il presidente Usa ha in programma un incontro con il presidente cinese Xi Jinping nella giornata di giovedì, a margine del vertice Asean, i ...

