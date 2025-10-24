Dazi Trump ferma negoziati con Canada

8.52 Il presidente Usa, Trump, ha deciso di interrompere i negoziati commerciali con il Canada, accusando le autorità canadesi di aver distorto le parole del suo predecessore Ronald Reagan in una campagna pubblicitaria contro i dazi. "Alla luce del loro comportamento scandaloso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati", ha scritto Trump sul suo social network Truth. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

