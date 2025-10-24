Dazi sul petrolio russo l’inviato di Putin per gli affari economici è negli Usa per ricucire i rapporti tra Mosca e Washington

Kirill Dmitriev, il rappresentante del Cremlino per la cooperazione economica con l’estero, si trova negli Usa per partecipare a dei colloqui ufficiali con l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff. L’obiettivo è il disgelo tra tra Mosca e Washington, due giorni dopo il passo indietro di Donald Trump rispetto all’idea di incontrare Vladimir Putin per trattare il cessate il fuoco in Ucraina. E soprattutto dopo l’annuncio del tycoon di voler imporre nuove sanzioni alle società petrolifere russe, Rosneft e Lukoil. L’arrivo di Dmitriev negli Stati Uniti è stato confermato da lui stesso su Instagram, dove ha postato un’immagine della rotta del suo aereo in volo sugli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi sul petrolio russo, l’inviato di Putin per gli affari economici è negli Usa per ricucire i rapporti tra Mosca e Washington

