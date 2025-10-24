Dazi sul petrolio l’inviato di Putin per gli affari economici è negli Usa Ucraina esplosione in una stazione | 4 morti

Sognando la decarbonizzazione, l’UE sperava di ridurre la dipendenza da carbone, gas e petrolio con dazi compensativi. Ora è fragile, stretta tra la competizione cinese e i dazi americani. https://loom.ly/JH2vYDs - facebook.com Vai su Facebook

L'Ue va incontro a Trump e annuncia dazi sul petrolio russo. Von der Leyen ha deciso di aggirare il veto di Orbán e Fico per costringere Ungheria e Slovacchia a rinunciare al greggio di Vladimir Putin. Di @DavCarretta - X Vai su X

Cina, la guerra sul petrolio: stop al greggio russo dopo il blocco americano. Putin: «Dagli Usa atto ostile» - Le nuove sanzioni di Donald Trump contro le aziende petrolifere russe hanno prodotto un primo effetto: lo stop degli acquisti delle compagnie statali cinesi, come detto. Da ilmessaggero.it

"Putin prende in giro Trump, colpire il petrolio è l'unica via per piegare lo zar. Guerra Ucraina? Finirà solo se Usa e Cina lo decidono" - Mentre Washington colpisce Rosneft e Lukoil, Pechino e Nuova Delhi frenano gli acquisti di greggio russo. Riporta affaritaliani.it

L'Ue va incontro a Trump e annuncia dazi sul petrolio russo - Ursula von der Leyen ha deciso di aggirare il veto di Viktor Orbán e Robert Fico per costringere Ungheria e Slovacchia, gli ultimi due paesi dell’Unione europea a comprare petrolio dalla ... Scrive ilfoglio.it