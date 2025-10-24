Dazi | Mattarella ' serve massa critica Ue per contrastarli e fermare danni'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Le scellerate guerre in atto, i crescenti squilibri geopolitici, le pericolose chiusure protezionistiche che alterano il mercato, stanno producendo –come in ogni continente- danni anche alle economie europee. Inclusa quella italiana. Il Centro studi di Confindustria ha stimato, nei giorni scorsi, un potenziale danno di notevole spessore derivante dalle politiche dei dazi introdotti. Contrastare le iniziative che intendono forzare il diritto internazionale e il libero commercio richiede di poter contare su adeguata massa critica e questa, per noi, si chiama Unione europea". 🔗 Leggi su Iltempo.it

