Dazi l' Ontario sfida Trump E lui chiude i negoziati con il Canada
Donald Trump ha deciso. Dopo la pubblicazione di uno spot contro le tariffe Usa da parte della provincia dell'Ontario, al momento tutti i negoziati commerciali con il Canada sono stati chiusi. L'inquilino della Casa Bianca ha accusato il governo provinciale di aver utilizzato un discorso di Ronald Reagan - presidente dal 1981 al 1989 - per portare un messaggio in chiave anti-dazi rivolto al pubblico a stelle e strisce. E guai a chi tocca Reagan. La risposta alla pubblicità canadese di The Donald è stata tanto chiara quanto definitiva: " A causa del loro comportamento vergognoso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati ", ha scritto il Tycoon su Truth. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
