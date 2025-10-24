Dazi Carney | Non possiamo controllare la politica commerciale degli Usa
“ Non possiamo controllare la politica commerciale degli Stati Uniti. Riconosciamo che tale politica è cambiata radicalmente rispetto agli anni ’80”. Lo ha dichiarato il primo ministro del Canada, Mark Carney, in merito allo stop annunciato dal presidente Usa, Donald Trump, a “tutti i negoziati commerciali” con il Canada a causa di uno spot tv canadese contro i dazi Usa. “Dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare e renderci conto di ciò che non possiamo controllare “, ha aggiunto il primo ministro prima di imbarcarsi su un volo diretto in Asia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
