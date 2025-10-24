Dark chocolate lips | il rossetto dell’autunno è un marrone scurissimo

Vanityfair.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se siete amanti delle Nineties vibes questo, ennesimo, trend nostalgico non potete proprio lasciarvelo sfuggire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

dark chocolate lips il rossetto dell8217autunno 232 un marrone scurissimo

© Vanityfair.it - Dark chocolate lips: il rossetto dell’autunno è un marrone scurissimo

Altri contenuti sullo stesso argomento

dark chocolate lips rossettoDark chocolate lips: il rossetto dell’autunno è un marrone scurissimo - Se siete amanti delle Nineties vibes questo, ennesimo, trend nostalgico non potete proprio lasciarvelo sfuggire ... Scrive vanityfair.it

Il ritorno delle Chocolate Lips - Il connubio, ormai più che perfetto, tra il mondo del food e quello del make- Secondo cosmopolitan.com

Dark Lips anche a Natale: i rossetti scuri da indossare per tutto l’inverno - inverno, e a Natale sono pronte a regalare un tocco sofisticato ed elegante anche ai look delle feste. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dark Chocolate Lips Rossetto