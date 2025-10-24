Darién non è una rotta | cosa si nasconde dietro la videoinstallazione

. Come Aristides Ureña Ramos trasforma il Darién Gap, luogo di dolore e coraggio, in un’esperienza visiva intensa. Tra altari costruiti con oggetti raccolti lungo le rotte migratorie e anche immagini che parlano di speranza, questa videoinstallazione ti porterà in un viaggio tra memoria, migrazione e spiritualità, rivelando storie che spesso rimangono invisibili. Grande successo di pubblico e critica. Aristides Ureña Ramos Piero Celona ph press Alla XV Biennale di Firenze, l’artista panamense Aristides Ureña Ramos ha riscosso grande successo di pubblico e critica con la sua videoinstallazione Darién non è una rotta (Gli altari del dolore), un’opera che intreccia memoria, migrazione e spiritualità in un racconto di intensa forza visiva e umana. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

