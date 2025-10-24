Daria Perrotta | chi è la Ragioniera dello Stato accusata di essere vicina al Pd e a Renzi

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Qualche grand commis al ministero delle Finanze ha voglia di punire, reintegrare le tasse. Ma decide la politica, non i grand commis». Antonio Tajani non fa nomi mentre da Bruxelles se la prende con i dirigenti che hanno vagliato la legge di bilancio. E che hanno deciso dove tagliare le spese dei ministeri senza consultarsi con le forze politiche. Ma il bersaglio è facile da individuare. Si tratta della nuova Ragioniera dello Stato Daria Perrotta. E di un malessere già uscito nell’ultimo Cdm anche dalla Lega. La Legge di Bilancio, la tecnica e la politica. Matteo Salvini infatti si è fatto sentire sui finanziamenti al Ponte sullo Stretto: «Se avessi dovuto aspettare questa legge di Bilancio lo avrei fatto a casa mia, alla Camilluccia ». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Daria Perrotta: chi &#232; la Ragioniera dello Stato accusata di essere vicina al Pd (e a Renzi) - La Ragioniera dello Stato Daria Perrotta ha fatto arrabbiare Lega e Forza Italia. Da open.online

daria perrotta 232 ragionieraDaria Perrotta, la Ragioniera sotto assedio di Tajani e degli altri ministri per i tagli in manovra - Tra le critiche la sforbiciata ai ministeri, tra i sospetti anche la vicinanza al Pd. Da repubblica.it

Chi &#232; Daria Perrotta, la nuova Ragioniera generale dello Stato - Dal quasi vent’anni in commissione Bilancio agli incarichi per i ministri dei precedenti governi: il percorso della nuova guardiana dei conti pubblici scelta dal ministro Giorgetti. Si legge su lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Daria Perrotta 232 Ragioniera