Daria Perrotta | chi è la Ragioniera dello Stato accusata di essere vicina al Pd e a Renzi

«Qualche grand commis al ministero delle Finanze ha voglia di punire, reintegrare le tasse. Ma decide la politica, non i grand commis». Antonio Tajani non fa nomi mentre da Bruxelles se la prende con i dirigenti che hanno vagliato la legge di bilancio. E che hanno deciso dove tagliare le spese dei ministeri senza consultarsi con le forze politiche. Ma il bersaglio è facile da individuare. Si tratta della nuova Ragioniera dello Stato Daria Perrotta. E di un malessere già uscito nell’ultimo Cdm anche dalla Lega. La Legge di Bilancio, la tecnica e la politica. Matteo Salvini infatti si è fatto sentire sui finanziamenti al Ponte sullo Stretto: «Se avessi dovuto aspettare questa legge di Bilancio lo avrei fatto a casa mia, alla Camilluccia ». 🔗 Leggi su Open.online