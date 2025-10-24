Come ogni venerdì, in prima serata su La7 c’è Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi che ogni settimana racconta l’attualità italiana e internazionale con il suo inconfondibile mix di satira, approfondimento e intrattenimento. Anticipazioni e ospiti del 24 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento sarà ospite in studio l’ex volto della rete, con le sue Invasioni Barbariche, Daria Bignardi, che commenterà l’attualità e presenterà il suo ultimo libro. Nel corso della serata, un nuovo reportage dedicato al Veneto, con il racconto dell’apertura della campagna elettorale del centrodestra. Torneranno inoltre Valerio Aprea, con il monologo vincitore del Premio Mattia Torre, e Andrea Pennacchi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Daria Bignardi torna su La7 a Propaganda Live