Danni da maltempo tavolo tecnico permanente | Vari fondi stanziati per ridurre il rischio idraulico
Cosa è stato fatto sul territorio un anno dopo la violenta ondata di maltempo che ha interessato diverse frazioni di Castelfranco? A fare il punto è la stessa amministrazione comunale: "Il 20 ottobre 2024, una ingente e continuativa pioggia mise a dura prova il reticolo idraulico secondario su diversi territori della provincia di Modena, tra cui quello di Castelfranco Emilia, dove furono colpite alcune frazioni: Piumazzo, Manzolino e, in modo più contenuto, Riolo. I numeri furono importanti: poco più di 350 strutture toccate e circa 1.700 cittadini in stato di allerta. Oggi, però, a un anno di distanza, la città guarda al futuro con un impegno concreto per la sicurezza del territorio ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
