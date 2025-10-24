Danneggia 7 auto in sosta e scalcia contro i poliziotti immigrato 41enne denunciato

La polizia ha denunciato un 41enne originario del Senegal per danneggiamento di beni dello stato e di sette auto parcheggiate in via Archimede. L'uomo, senza fissa dimora, era già noto agli agenti per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. I poliziotti della squadra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

