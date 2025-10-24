Esce oggi, 24 ottobre, il nuovo singolo di Daniele Incicco, “ Rimandato a Settembre ”, pubblicato da Lungomare S.r.l. e distribuito da Believe. Dopo il riscontro ottenuto con “Piccola” e “Zero Pensieri”, il cantautore apre un ulteriore capitolo della propria narrazione solista con un brano intenso, diretto, che fa della vulnerabilità il suo baricentro emotivo. Tema e linguaggio. La metafora del “rimandato a settembre” diventa simbolo universale di chi si è sentito impreparato davanti alle prove della vita: assenze, errori, colpe taciute e maturità rinviate. Incicco rovescia lo stigma e suggerisce un approccio: accogliere la caduta per rimettersi in cammino con consapevolezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Daniele Incicco torna con “Rimandato a Settembre”: pop d’autore che trasforma le crepe in forza