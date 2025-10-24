di Ilaria Gallione LA SPEZIA Dopo una settimana difficilissima, piena di ombre ed incertezze, mister Luca D’Angelo nella conferenza di presentazione della trasferta di domani ad Avellino ha provato a fare chiarezza sulla questione. Mister, sono stati giorni piuttosto surreali. Come ci si comporta nel suo ruolo in una situazione del genere, considerando che la squadra è dalla sua parte? "Quello che è successo fatico a commentarlo, perché non ho ricevuto alcuna comunicazione. Lunedì sono quindi andato regolarmente al campo. La squadra deve giocare per lo Spezia, quindi per la società, i tifosi, i propri familiari che soffrono in un momento così buio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - D’Angelo: "Giocate per lo Spezia, non per me"