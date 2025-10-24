D’Angelo | Giocate per lo Spezia non per me

Sport.quotidiano.net | 24 ott 2025

di Ilaria Gallione LA SPEZIA Dopo una settimana difficilissima, piena di ombre ed incertezze, mister Luca D’Angelo nella conferenza di presentazione della trasferta di domani ad Avellino ha provato a fare chiarezza sulla questione. Mister, sono stati giorni piuttosto surreali. Come ci si comporta nel suo ruolo in una situazione del genere, considerando che la squadra è dalla sua parte? "Quello che è successo fatico a commentarlo, perché non ho ricevuto alcuna comunicazione. Lunedì sono quindi andato regolarmente al campo. La squadra deve giocare per lo Spezia, quindi per la società, i tifosi, i propri familiari che soffrono in un momento così buio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

