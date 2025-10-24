Dall’Ue un altro regalo a Putin | Orban vuole aggirare le sanzioni Usa sul petrolio russo
L’Occidente si divide e Vladimir Putin sorride. Neanche le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti di Donald Trump alle compagnie petrolifere russe sembrano riuscire a incidere veramente. Anche perché dall’Ue arrivano i primi distinguo. E così, se persino la Cina è pronta a sospendere gli acquisti via mare da Mosca, arriva l’Ungheria di Viktor Orban a cercare di aggirarle aiutando così la Russia. D’altronde l’Ue ha già dimostrato ieri sera, a poche ore dalle sanzioni di Trump, di non riuscire a incidere veramente con azioni concrete contro Putin. L’atteso utilizzo degli asset russi congelati viene rinviato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
