Dall' opposizione al transito in Forza Italia | Luperti ufficializza la candidatura alle regionali
BRINDISI – Adesso è ufficiale. Pasquale Luperti si candida alle prossime elezioni regionali, fra le file di Forza Italia. Lo ha annunciato il diretto interessato, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Trapelata un paio di settimane fa, l'indiscrezione aveva suscitato un certo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
