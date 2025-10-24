BUCAREST (Romania) E’ da quest’estate che a Casteldebole battono su un tasto: quello che porta il nome di Thijs Dallinga. Tutti convinti che sarà il suo anno, perché in fondo pure Zirkzee esplose al secondo. Il dubbio che ci abbiano preso anche stavolta inizia a montare. "Sono molto felice di essere stato importante per la squadra", dice l’olandese. Molto importante, è bene aggiungere. Assist, un gol fatto, una doppietta mancata perchè Orsolini pecca d’egoismo e perché nella ripresa l’olandese pecca di lucidità sotto porta, con Tarnovanu che ci mette del proprio. E poi ripartenze, altri palloni offerti a Orsolini e ai compagni, con l’olandese che si fa sempre trovare presente anche quando si tratta di cucire il gioco e costruire ripartenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dallinga: "Dovevo fare più gol". Odgaard: "Contento per i tifosi"