Dalle staminali ai gel biologici | la nuova frontiera degli impianti dentali che rigenerano osso e gengive

Fino a cinque mesi in meno di attesa per la formazione di nuovo osso andato perduto, abbattendo i tempi di guarigione, che in media vanno dai 4 ai 12 mesi, per inserire un impianto. Ora è possibile sfruttando “fattori di crescita” presenti nelle cellule staminali ricavate dalla polpa dei denti. 🔗 Leggi su Today.it

La nuova odontoiatria: cellule staminali e Dna dei pesci per rigenerare denti e gengive - Nuove tecniche di rigenerazione tissutale per preparare la bocca a ricevere un impianto in tempi più brevi, con una maggiore garanzia di durata e in salute, spesso dopo una grave parodontite o traumi ... Riporta insalutenews.it

Cellule staminali e medicina rigenerativa: la nuova era dell’estetica naturale - La medicina estetica sta attraversando una fase di profonda evoluzione grazie ai progressi della medicina rigenerativa. Secondo comunicati-stampa.com