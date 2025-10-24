Dalle segnalazioni agli ospedali Il Codice Rosso non è automatico
Nel solco tracciato dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013) la normativa italiana ha visto negli ultimi anni una serie di interventi che hanno determinato un'evoluzione in materia. In tale scenario – mentre è l'introduzione nel Codice penale del delitto di femminicidio e altri interventi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime sono all'esame della Commissione Giustizia della Camera – il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è il cosiddetto ' Codice rosso ' (legge 69 del 2019).
