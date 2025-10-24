Dall' Argentina | L' Inter vuole Nico Paz ed è pronta a offrire 58 milioni al Real Madrid
Ai nerazzurri piace da sempre. In estate il Como ha detto no a un'offerta di 50 milioni del Tottenham. I blancos hanno la recompra a 10 milioni da esercitare in estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Matteo Retegui è arrivato da lontano, dall’Argentina. Moise Kean è nato Vercelli, in Piemonte, ma ha sangue africano. I due calciatori “stranieri” che hanno salvato la nazionale italiana di calcio di Rino Gattuso. Entrambi portati in Nazionale da Roberto Mancini - facebook.com Vai su Facebook
Argentina – Corso per Formatori convocato dall’Équipe di Formazione del Cono Sud https://infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/25781-argentina-corso-per-formatori-convocato-dall-equipe-di-formazione-del-cono-sud… - X Vai su X
Dall'Argentina: "L'Inter vuole Nico Paz ed è pronta a offrire 58 milioni al Real Madrid" - In estate il Como ha detto no a un'offerta di 50 milioni del Tottenham. Segnala msn.com
Inter-Lautaro Martinez: novità importanti sul rientro dall’Argentina - In casa Inter non passa inosservato il gesto di Lautaro Martinez: ecco cosa filtra sul rientro del capitano dall'Argentina. spaziointer.it scrive
Lautaro (Inter), doppietta con l'Argentina nella vittoria 6-0 contro Porto Rico - 0, con il capitano dell'Inter che entra nella ripresa e fa doppietta nel giro di 5', raggiungendo Crespo al quarto pos ... Segnala sport.sky.it