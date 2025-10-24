Dall' Argentina | L' Inter vuole Nico Paz ed è pronta a offrire 58 milioni al Real Madrid

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai nerazzurri piace da sempre. In estate il Como ha detto no a un'offerta di 50 milioni del Tottenham. I blancos hanno la recompra a 10 milioni da esercitare in estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dall argentina l inter vuole nico paz ed 232 pronta a offrire 58 milioni al real madrid

© Gazzetta.it - Dall'Argentina: "L'Inter vuole Nico Paz ed è pronta a offrire 58 milioni al Real Madrid"

Approfondisci con queste news

dall argentina inter vuoleDall'Argentina: "L'Inter vuole Nico Paz ed è pronta a offrire 58 milioni al Real Madrid" - In estate il Como ha detto no a un'offerta di 50 milioni del Tottenham. Segnala msn.com

dall argentina inter vuoleInter-Lautaro Martinez: novità importanti sul rientro dall’Argentina - In casa Inter non passa inosservato il gesto di Lautaro Martinez: ecco cosa filtra sul rientro del capitano dall'Argentina. spaziointer.it scrive

dall argentina inter vuoleLautaro (Inter), doppietta con l'Argentina nella vittoria 6-0 contro Porto Rico - 0, con il capitano dell'Inter che entra nella ripresa e fa doppietta nel giro di 5', raggiungendo Crespo al quarto pos ... Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Dall Argentina Inter Vuole