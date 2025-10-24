Dalla tecnologia alle sostanze illegali il mondo delle contrade si apre ai giovani e alle famiglie

Dal Rione San Benedetto fino al Rione Santa Maria in Vado, le contrade di Ferrara aprono le proprie porte per parlare dei temi più attuali per giovani e famiglie. Si chiama ‘Il Palio dei like’ la nuova iniziativa che animerà a turno, da sabato 25 ottobre a giovedì 11 dicembre ‘, tutte le sedi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

È il primo impianto in Italia ad utilizzare tecnologia giapponese per la separazione dell’aria nei suoi principali componenti – come ossigeno e azoto – destinati alla produzione di gas industriali per settori chiave dell’economia industriale del Paese e del Mezzo - facebook.com Vai su Facebook

GIOVANI, BOOM E-CIG - Diminuisce il consumo delle sostanze illegali classiche come la cannabis, ma prendono forza nuove forme di dipendenza e co ... Come scrive 9colonne.it

Adolescenti: cannabis in calo, boom di psicofarmaci, e-cig e gioco d’azzardo - Diminuisce il consumo delle sostanze illegali classiche come la cannabis, ma prendono forza nuove ... Scrive insalutenews.it

Meno sigarette e cannabis ma è boom di psicofarmaci ed e-cig - Il misuso di psicofarmaci senza prescrizione medica è sempre più diffuso, specialmente tra le ragazze, e il gioco d'azzardo tocca il suo massimo storico ... Si legge su dire.it