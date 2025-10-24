Dalla scuola al Senato | gli alunni della Mameli alla scoperta della democrazia

Firenze, 24 ottobre 2025 – Emozione, curiosità e stupore: sono questi i sentimenti che hanno accompagnato gli alunni delle classi quinta A e quinta B della scuola primaria Mameli dell’istituto comprensivo Calamandrei di Firenze durante la loro visita al Senato della Repubblica, che si è svolta giorni fa a Roma. Un’esperienza dal valore educativo profondo, che ha permesso ai piccoli studenti di avvicinarsi concretamente al cuore delle istituzioni democratiche italiane. Guidati da un assistente parlamentare, i bambini hanno percorso i corridoi e le sale del palazzo, fino ad arrivare all’aula legislativa, dove hanno potuto sedersi, per qualche minuto, sugli stessi scranni che ogni giorno accolgono i senatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

