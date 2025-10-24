Dalla scuola al Senato | gli alunni della Mameli alla scoperta della democrazia
Firenze, 24 ottobre 2025 – Emozione, curiosità e stupore: sono questi i sentimenti che hanno accompagnato gli alunni delle classi quinta A e quinta B della scuola primaria Mameli dell’istituto comprensivo Calamandrei di Firenze durante la loro visita al Senato della Repubblica, che si è svolta giorni fa a Roma. Un’esperienza dal valore educativo profondo, che ha permesso ai piccoli studenti di avvicinarsi concretamente al cuore delle istituzioni democratiche italiane. Guidati da un assistente parlamentare, i bambini hanno percorso i corridoi e le sale del palazzo, fino ad arrivare all’aula legislativa, dove hanno potuto sedersi, per qualche minuto, sugli stessi scranni che ogni giorno accolgono i senatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
D.L.127/2025 APPROVATO IN SENATO A parte le misure sull’esame di Stato, in sede di conversione sono stati approvati emendamenti che recepiscono alcune delle richieste avanzate dalla Cisl Scuola in sede di audizione al Senato. Proroga assunzioni sul - facebook.com Vai su Facebook
Il Senato approva il disegno di legge di conversione del DL 127/2025. Accolte alcune proposte della CISL Scuola su assunzioni da GPS, card docenti, titolo di accesso per ITP http://tiny.cc/88yt001 - X Vai su X
Donne: alunni celebrano 25 novembre con l'Inno di Mameli in Lis - Con l'Inno di Mameli cantato e segnato in Lis da giovanissimi studenti, in una fredda e assolata mattinata, si è aperta a Pescara la 'Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne". ansa.it scrive
Mameli nelle scuole e la Lega Nord sul Po - La Lega Nord, con la nuova sortita contro l’inno di Mameli insegnato per legge nelle scuole, conferma il grande aforisma di Karl Kraus “Le conversazioni dal parrucchiere sono la prova inconfutabile ... Secondo panorama.it