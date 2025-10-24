Dalla Francia al Parco Adda Nord per studiare da vicino i luoghi di Leonardo

Leccotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di giovedì 23 ottobre il Parco Adda Nord ha accolto una delegazione della città transalpina di Amboise, nella regione del Centro-Valle della Loira, dove sorge il Castello di Clos Lucé (Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci), ultima dimora di Leonardo da Vinci in Francia. Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Parco Adda Nord, il debutto. Ceriani di Cascina Claudina:: "Puntiamo sulle eccellenze" - Nel direttivo l’imprenditrice che ha risuscitato i grani antichi della tradizione ed è promotrice di numerose iniziative per rilanciare i prodotti d’area. ilgiorno.it scrive

Giallo in Francia, un uomo trovato sventrato nel parco - Orrore nel nord della Francia dove nei pressi di un parco è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 32 anni sgozzato e sventrato, in una scena che rievoca le vicende di Jack lo Squartatore. Si legge su ansa.it

Uomo ucciso e sventrato in un parco nel nord della Francia. La confessione del sospettato - La vittima, rinvenuta da un'escursionista, presentava anche colpi di coltello al ventre, al collo e sulla schiena L'uomo ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Parco Adda Nord