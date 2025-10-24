Dalla costa di Licata al castello di Falconara | sulla Via Fabaria per la Giornata regionale dei cammini
Una domenica tra mare e sentieri nel segno della riscoperta del territorio. Domenica 26 ottobre la Sicilia celebra la seconda Giornata regionale dei cammini con l’iniziativa “Cammina con noi sulla Via Fabaria – Un cammino d’a. mare”, organizzata dagli “Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia”.Una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
