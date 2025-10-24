Dietro la parabola del fallimento russo in Siria c’è una parola chiave: logistica. Lo si evince bene nel report pubblicato dall’United States Naval Institute, intitolato “Russia: From Glory to Disaster in Syria”, che analizzando in profondità la “Syrian express” (la rete di navi che per quasi un decennio ha collegato il porto russo di Novorossiysk e la base navale di Tartus, in Siria) fornisce una cartina al tornasole dell’evoluzione della postura russa nel Paese mediorientale, a partire dal suo intervento risalente all’autunno del 2015, fino alla caduta di Assad. “L’analisi parte dall’assunzione che anche in contesti militari gli attori statali possano operare secondo logiche di efficienza economica e ottimizzazione delle risorse. 🔗 Leggi su Formiche.net

Dal "Syrian Express" al disastro. Anatomia logistica del fallimento russo in Siria