Dal rogo al disperso La maxi-esercitazione della Protezione civile
Presentata la ventiseiesima edizione di Oktobertest, la maxi esercitazione di Protezione civile che, anche quest’anno, coinvolgerà un ampio dispiegamento di forze: trecento tra donne e uomini e numerosi mezzi di soccorso saranno impegnati in diversi scenari di simulazione di emergenza. Si parte oggi con l’allestimento del campo base. Sono sedici i comuni partecipanti, tutti situati nel Sud Milano e uno della provincia di Pavia. Il campo base sarà allestito a Pieve Emanuele, dove, presso la scuola per cuochi e pasticceri di Afol, verrà organizzata la cucina operativa che garantirà il supporto logistico ai volontari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
