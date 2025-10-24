Dal Mediterraneo al Perù Le scoperte degli antichi tesori si raccontano a Paestum
di Olga Mugnaini Sull’ Isola di Creta è emerso dal passato un misterioso palazzo che richiama il mito del labirinto che imprigionava il Minotauro, ucciso da Teseo grazie ad Arianna che gli consegnò il celebre filo per uscire dallo stesso labirinto. Una grande e recente scoperta archeologica che sarà raccontata a Paestum dove, dal 30 ottobre al 2 novembre avrà luogo la XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che tutti gli anni richiama un universo di studiosi e appassionati. Aperta gratuitamente a tutti i visitatori e a classi di studenti da tutta Italia, è l’occasione per assistere a conferenze, video, workshop, laboratori per grandi e piccoli, incontrare i protagonisti dei più importanti scavi a giro per il mondo e scoprire le opportunità delle nuove tecnologie che svelano i misteri delle civiltà più antiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
