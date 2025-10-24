Dal Governo tagli alle metro di Milano Roma e Napoli | meno fondi in Manovra

La Manovra 2026 del Governo Meloni prevede un taglio alle metropolitane, infrastrutture che muovono ogni giorno milioni di cittadini con un colpo che pesa su Roma, Milano e Napoli. In queste città i cantieri delle metropolitane rischiano di rallentare o incepparsi del tutto, proprio mentre tali realtà provano a puntare su una mobilità più moderna e sostenibile. In Manovra tagli alle metropolitane. Ma a rimetterci non solo i grandi progetti ferroviari urbani, ma anche ciclovie, fondi per la mobilità sostenibile, strade strategiche e opere territoriali, dall’ autostrada Tirrenica (-80 milioni) alla Cispadana (- 10 milioni) fino alle statali 106 Jonica (-49,9 milioni) e 4 Salaria (-50 milioni). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dal Governo tagli alle metro di Milano, Roma e Napoli: meno fondi in Manovra

