Dal capitale al successo AmCham Italy | a Milano confronto sul ruolo del Private Equity

Il Private Equity come strumento tra i più efficaci per sostenere la trasformazione industriale, l’internazionalizzazione e la crescita del sistema produttivo italiano: questo il tema dell’ultimo appuntamento del ciclo Walk the Talk promosso dall’American Chamber of Commerce in Italy  con il supporto di  BCG Intesa Sanpaolo, JLL, Maisto e Associati, che si terrà  lunedì 27 ottobre alle 11:00  presso la  Sala convegni di Intesa Sanpaolo di Milano  in Piazza Belgioioso, 1. L’incontro, intitolato  “Dal capitale al successo: strategia di Private Equity per il Futuro”, metterà a confronto alcune tra le maggiori esperienze del settore: ai saluti introduttivi di  Simone Crolla, Consigliere Delegato AmCham Italy, e di  Anna Gervasoni, Direttore Generale AIFI (Associazione Italiana del private equity, venture capital e private debt, seguirà una tavola rotonda, moderata da  Daniele Lepido, Senior reporter di Bloomberg, con gli interventi di:  Elisa Crotti, Managing Director e Partner BCG;  Pietro Dentesano, Head of Office Capital Markets JLL;  Barnaba Ravanne, Co-Managing Partner, Presidente Comitato Investimenti FSI;  Saverio Rondelli, CEO e Head of Italy Lincoln International;  Matteo Zenari, Head of Financial Sponsors Divisione IMI Corporate e Investment Banking Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

