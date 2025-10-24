Dal capitale al successo AmCham Italy | a Milano confronto sul ruolo del Private Equity

Il Private Equity come strumento tra i più efficaci per sostenere la trasformazione industriale, l’internazionalizzazione e la crescita del sistema produttivo italiano: questo il tema dell’ultimo appuntamento del ciclo Walk the Talk promosso dall’American Chamber of Commerce in Italy con il supporto di BCG Intesa Sanpaolo, JLL, Maisto e Associati, che si terrà lunedì 27 ottobre alle 11:00 presso la Sala convegni di Intesa Sanpaolo di Milano in Piazza Belgioioso, 1. L’incontro, intitolato “Dal capitale al successo: strategia di Private Equity per il Futuro”, metterà a confronto alcune tra le maggiori esperienze del settore: ai saluti introduttivi di Simone Crolla, Consigliere Delegato AmCham Italy, e di Anna Gervasoni, Direttore Generale AIFI (Associazione Italiana del private equity, venture capital e private debt, seguirà una tavola rotonda, moderata da Daniele Lepido, Senior reporter di Bloomberg, con gli interventi di: Elisa Crotti, Managing Director e Partner BCG; Pietro Dentesano, Head of Office Capital Markets JLL; Barnaba Ravanne, Co-Managing Partner, Presidente Comitato Investimenti FSI; Saverio Rondelli, CEO e Head of Italy Lincoln International; Matteo Zenari, Head of Financial Sponsors Divisione IMI Corporate e Investment Banking Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it