Un pomeriggio di voci giovani e sguardi curiosi ha riempito il municipio di Monza. Ieri il sindaco Paolo Pilotto ha accolto sei adolescenti palestinesi provenienti dal campo profughi di Askar, a Nablus, ospiti in Brianza nell’ambito di un progetto di scambio culturale promosso dalla Charitable Askar Association for Development and Community e dal Premio Enrico Davolio, istituito presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Un incontro semplice, ma dal valore simbolico forte: quello di un dialogo che attraversa confini e costruisce ponti di pace. Il sindaco, rivolgendosi ai ragazzi e ai loro accompagnatori, ha voluto esprimere "vicinanza e riconoscenza a chi, attraverso la cultura e l’impegno sociale, tiene viva la speranza di un mondo più giusto e solidale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal campo profughi a Monza. Accolti 6 giovani palestinesi