Dakota Johnson la sua iconica frangia? È opera sua

L'attrice, in un'intervista rilasciata a Vogue Germany, ha parlato anche della sua frangia, elemento signature del suo look, dicendo di averla tagliata da sola per la prima volta intorno ai quattro anni e di continuare tuttora a regolarla e sistemarla con le proprie mani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dakota Johnson, la sua iconica frangia? È opera sua

