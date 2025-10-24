dai colli alla gloria nazionale rimini incoronata terra del vino

Rimini brinda al successo. Nel prestigioso Teatro Arcimboldi di Milano, tra le luci della grande gastronomia italiana e gli applausi del mondo del vino, la Guida dell’Espresso 2026 ha incoronato la Rimini Doc come migliore area vitivinicola dell’anno. A consegnare il riconoscimento, l’autorevole critico Luca Gardini, autentico fuoriclasse del gusto e ambasciatore del vino italiano nel mondo. A ritirarlo, visibilmente emozionato, Sandro Santini, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini e portavoce di un gruppo di produttori che, con coraggio e visione, hanno scritto una nuova pagina della storia enologica riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

