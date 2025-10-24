Da Rovato al Monte Orfano | torna il Festival del Cammino d' Autunno
Domenica 26 ottobre Rovato ospiterà una nuova, attesissima edizione del Festival del Cammino d’Autunno, evento conclusivo della stagione del cammino e appuntamento ufficiale della XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano. Sarà un’occasione per vivere un’esperienza di scoperta, movimento e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La newsletter del CAI Rovato del 17 Ottobre 2025 In evidenza: -- Castagnata Sociale, domenica 19 ottobre dalle ore 15.00; -- Festival del Cammino sul Monte Orfano, 26 ottobre - Tutte le INFO; -- Un libro per gradire (consigli di lettura) - Allenarsi per gli sport di - facebook.com Vai su Facebook
Festival del Cammino, a Rovato due percorsi di trekking urbano - X Vai su X
Da Rovato al Monte Orfano: torna il Festival del Cammino d'Autunno - Domenica 26 ottobre Rovato ospiterà una nuova, attesissima edizione del Festival del Cammino d’Autunno, evento conclusivo della stagione del cammino e appuntamento ufficiale della XXII Giornata Nazion ... Si legge su bresciatoday.it
«Le vie del Giubileo», quest’anno il trekking è attorno al Monte Orfano - L’evento di punta del Festival del cammino è in calendario domenica 26 ottobre: appuntamento alle 7. giornaledibrescia.it scrive