Da Rovato al Monte Orfano | torna il Festival del Cammino d' Autunno

Domenica 26 ottobre Rovato ospiterà una nuova, attesissima edizione del Festival del Cammino d’Autunno, evento conclusivo della stagione del cammino e appuntamento ufficiale della XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano. Sarà un’occasione per vivere un’esperienza di scoperta, movimento e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it