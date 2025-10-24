da picasso a modigliani i capolavori del lam

di Egidio Scala La stagione delle mostre è iniziata e Palazzo Zabarella di Padova torna protagonista con un importantissimo appuntamento espositivo che prende forma, come spesso accade, in autunno. Sotto i riflettori un’eccezionale collezione d’arte proveniente da uno dei più importanti musei del Nord Europa e della Francia. S’intitola Modigliani Picasso e le Voci della modernità dal Museo LaM la mostra che ha aperto i battenti il 16 ottobre e proseguirà nella città di Sant’Antonio fino al 25 gennaio. Nell’ambito del dialogo avviato dalla Fondazione Bano negli ultimi anni con importanti istituzioni museali di fama internazionale – dopo le collaborazioni con il Brooklyn Museum di New York e il museo di Grenoble – è ora la volta del LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, che ci offrirà l’opportunità di ammirare 65 opere di 30 artisti d’avanguardia in una nuova grande mostra che si aprirà al pubblico il 16 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

