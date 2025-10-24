Da piazza SPietro alla Fontana di Trevi arriva a Roma la più grande mostra di sempre di Lego

AGI - Oltre 4.000 metri quadrati, 100 maestri costruttori provenienti da tutto il mondo, centinaia di creazioni originali, vere opere d'arte che spaziano dall'architettura al cinema, dalla storia alla fantasia: sono i numeri di Italy Brick Expo, la più grande esposizione Lego mai organizzata in Italia, presso lo storico Palazzo dei Congressi di Piazzale Kennedy all'Eur. L'evento dedicato ai mattoncini più amati di sempre e organizzato in co-produzione tra Bricks Show ed EUR S.p.A., è stato presentato ai media oggi e aprirà al pubblico da sabato 25 ottobre a domenica 26 ottobre con un programma ricco di installazioni, ospiti internazionali e attività speciali. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Da piazza S.Pietro alla Fontana di Trevi, arriva a Roma la più grande mostra di sempre di Lego

