Da piazza SPietro alla Fontana di Trevi arriva a Roma la più grande mostra di sempre di Lego

AGI - Oltre  4.000 metri quadrati,  100 maestri costruttori  provenienti da tutto il mondo, centinaia di  creazioni originali, vere  opere d'arte  che spaziano dall'architettura al cinema, dalla storia alla fantasia: sono i numeri di  Italy Brick Expo, la più grande  esposizione Lego  mai organizzata in Italia, presso lo storico  Palazzo dei Congressi di Piazzale Kennedy all'Eur.     L'evento dedicato ai  mattoncini più amati  di sempre e organizzato in co-produzione tra Bricks Show ed EUR S.p.A., è stato presentato ai media oggi e aprirà al pubblico da sabato 25 ottobre a domenica 26 ottobre con un programma ricco di  installazioni,  ospiti internazionali  e  attività speciali. 🔗 Leggi su Agi.it

