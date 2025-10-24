Da Ognissanti e per molti giorni raffica di perturbazioni sull’Italia

Roma, 24 ottobre 2025 – Già dal weekend di Ognissanti un treno di perturbazioni colpirà l’Italia. E la situazione dovrebbe restare compromessa, con una lunga fase di maltempo almeno fino al 10 novembre. Tutta colpa di una circolazione depressionaria collocata tra Islanda e Isole britanniche. A sottolinearlo è il sito ilMeteo.it, che spiega: “L'ingresso irruento di fredde e instabili correnti in discesa dal Nord Atlantico provocheranno la formazione di un insidioso vortice ciclonico”. Gli effetti? “Occhi puntati in particolare sulle regioni del Centro (versante tirrenico) e del Nord dove potrebbero cadere fino a 80-100 millimetri di pioggia in poche ore – spiegano gli esperti -, con il rischio quindi di locali allagamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

