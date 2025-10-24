Como – L’appello è rivolto ai comaschi: non dimenticatevi di quei ragazzi che nel lavoro fra i tavoli del ristorante “Da Noi“ hanno trovato la loro dimensione. A due anni dall’apertura del ristorante di via Lambertenghi, nel pieno centro della città, sono otto i ragazzi con disabilità che hanno un contratto di lavoro. La cucina è quella tradizionale lombarda. Ma far quadrare i conti, quando l’obiettivo principale è quello di dare una dignità lavorativa a chi deve affrontare una vita già complicata, non è semplice, soprattutto nei mesi in cui il grande afflusso dei turisti viene meno. Ecco perché, per sostenere l’attività del ristorante, è intervenuta la Fondazione provinciale della Comunità Comasca, con una raccolta fondi per contribuire a coprire gli stipendi e garantire continuità a questa esperienza di inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Da Noi”, il ristorante inclusivo in centro a Como lancia un appello: “Venite a trovarci”