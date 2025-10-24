Da Niccolini a Saputo | è il Bologna dei sorrisi

Bucarest (Romania), 23 ottobre 2025 –  Le cartoline da Bucarest raccontano più di mille parole: la forza del Bologna è nei suoi sorrisi. Il sorriso ritrovato di Odgaard dopo mesi difficili. Il sorriso quasi inedito di Dallinga  che, con quell’aria sempre un po’ crucciata, pensavamo non sapesse nemmeno sorridere, e invece guardatelo ora com’è contento. Il sorriso di Orsolini che non si spegne mai, anche in notti in cui sperpera palloni e sbatte contro i pali. Il sorriso di Niccolini che è poi è lo stesso sorriso di Italiano, perché il peso grosso di una partita così decisiva se lo sono caricato un pezzo a testa, quei due: Daniel all’Arena Nationala e Vincenzo nella sua stanza dell’ospedale Sant’Orsola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

