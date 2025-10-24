Da Niccolini a Saputo | è il Bologna dei sorrisi
Bucarest (Romania), 23 ottobre 2025 – Le cartoline da Bucarest raccontano più di mille parole: la forza del Bologna è nei suoi sorrisi. Il sorriso ritrovato di Odgaard dopo mesi difficili. Il sorriso quasi inedito di Dallinga che, con quell’aria sempre un po’ crucciata, pensavamo non sapesse nemmeno sorridere, e invece guardatelo ora com’è contento. Il sorriso di Orsolini che non si spegne mai, anche in notti in cui sperpera palloni e sbatte contro i pali. Il sorriso di Niccolini che è poi è lo stesso sorriso di Italiano, perché il peso grosso di una partita così decisiva se lo sono caricato un pezzo a testa, quei due: Daniel all’Arena Nationala e Vincenzo nella sua stanza dell’ospedale Sant’Orsola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
SKY - Bologna, Niccolini: "Contenti di aver dedicato la vittoria a Italiano, abbiamo saputo soffrire" Vai su X
Le parole di Daniel Niccolini e Lukasz Skorupski alla vigilia di #FCSBBologna ? #UEL #WeAreOne - facebook.com Vai su Facebook
Da Niccolini a Saputo: è il Bologna dei sorrisi - La vittoria in casa dell’Fcsb nasce dalla capacità di questa squadra di esaltarsi e soffrire insieme, con la spinta del suo popolo ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Bologna, Niccolini: “Vittoria dedicata a Italiano. Su Dallinga e Odgaard dico che…” - Successo molto importante per il Bologna che, a distanza di 26 anni, torna a ... Si legge su fantamaster.it
Bologna, Niccolini (vice di Italiano): "Odgaard ha caratteristiche uniche" - Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Europa League del suo Bologna sul campo dello Steaua Bucarest. Riporta fantacalcio.it